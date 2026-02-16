VMT: Estación del Metro de Lima quedó paralizada por presencia de granada

La estación Pumacahua, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, fue cerrada de manera preventiva luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de una granada cerca del Mercado Sectorial, en la avenida Separadora Industrial.

Tras esta situación, efectivos de la UDEX llegaron a la zona, y luego de una hora de trabajo, lograron desactivar el artefacto explosivo que causó el cierre provisional de la estación Pumacahua, obligando a los usuarios a utilizar estaciones cercanas como la de Villa María del Triunfo y Parque Industrial.

Luego de la intervención de los efectivos, se volvió a retomar con normalidad la actividad en la estación Pumacahua, pero quedando en incertidumbre el objetivo final de dicho explosivo.

LÍNEA 1 SE PRONUNCIÓ

Tras este hecho, la Línea 1 del Metro de Lima se pronunció a través de sus redes sociales, lamentando lo ocurrido e informando el cierre temporal de la estación Pumacahua. Asimismo, precisó que el resto de sus estaciones opera con total normalidad.

Esto generó preocupación e incertidumbre entre los usuarios, quienes, al percatarse del problema, fueron obligados a dirigirse de manera imprevista a otras estaciones para continuar con sus traslados.

COMERCIANTES AVISARON DEL PELIGRO

Por otro lado, los comerciantes del mercado sectorial fueron quienes advirtieron de la presencia del explosivo, el cual se encontraba ubicado junto a las paredes que separan el mercado de la vía del Metro de Lima.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los efectivos policiales, no se registraron daños materiales ni personas heridas entre los transeúntes que circulaban por la zona. Ahora, las autoridades esperan esclarecer los hechos y determinar el objetivo de la colocación del artefacto explosivo.