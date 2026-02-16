Gremios de transportistas y familiares cuestionan accionar de la Policía

Dirigentes del sector y familiares de conductores se mostraron indignados por las multas e intervenciones realizadas por la Policía a los vehículos que participaron esta mañana en el paro de transportistas, convocado tras el asesinato de un chofer de la línea El Rápido, ocurrido el pasado 14 de febrero.

Uno de los dirigentes del gremio, Martín Ojeda, expresó su malestar por la detención de uno de los conductores en el óvalo Habich, pese a que —según indicó— la manifestación se desarrolló de manera controlada y pacífica.

“El señor ha sido liberado (…) Lógicamente, lo que hemos visto en vivo no debería volver a pasar. Aquí estamos con los familiares de muchos conductores, que van a pensar que si uno reclama inmediatamente lo meten preso”, señaló.

Asimismo, precisó que el vehículo intervenido ya fue retirado del depósito y manifestó su rechazo a las multas impuestas a las unidades de El Rápido, que superan los 500 soles. Consideró indignante que a un conductor se le trate “peor que a quien dispara”.

Se informó además que los representantes de Transportes Unidos llegaron a un acuerdo con dirigentes de distintos conos de la ciudad para consensuar los pedidos que presentarán ante las autoridades.

EMPRESA DE TRANSPORTE PESQUEROS

Familiares de los conductores de la línea Pesqueros también estuvieron presentes en el lugar, portando carteles en los que exigían mayores medidas de seguridad para poder trabajar sin temor.