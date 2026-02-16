Playa La Herradura colapsa tras cierre de Agua Dulce

A raíz del cierre impuesto por la Municipalidad de Chorrillos a la Playa Agua Dulce luego de detectarse alrededor de 20 toneladas de basura, este fin de semana muchos bañistas optaron por veranear en otras playas de la capital.

La playa La Herradura fue una de las más concurridas, registrando casi el doble de visitantes de lo habitual. Ante esta situación, la Asociación de Comerciantes Independientes de la Playa La Herradura se organizó para evitar que se repita lo ocurrido en Agua Dulce.

CONSCIENTIZAR A LAS PERSONAS

Asimismo, la señora Lidia, presidenta de la asociación, señaló que se ha desplegado a un grupo de comerciantes a lo largo de la playa para concientizar a los visitantes y, al mismo tiempo, realizar labores de limpieza con el fin de evitar la contaminación. “Nos hemos organizado para mantener limpia la playa, hemos mandado a hacer nuestros afiches, hemos repartido bolsas a los visitantes y concientizamos para que mantengan limpia la playa y se lleven su basura”, agregó

Cabe resaltar que se distribuyeron alrededor de 25 comerciantes por la playa con el objetivo de mantener el orden; también resaltaron que realizan esta labor para evitar que se repita lo ocurrido en Agua Dulce. “No nos gustaría que pase lo que ha pasado en Agua Dulce porque nosotros trabajamos de verano”, indicó la presidenta de la asociación.

COLABORAN CON LA LIMPIEZA

Ante dicha problemática, se observó que algunos de los visitantes portaban sus bolsas de basura para depositar sus residuos y de esa forma contribuir a mantener la playa limpia para disfrute de todos.