Policía Nacional del Perú reconstruye asesinato de chofer de la línea ‘Pesqueros’

Tras el asesinato de uno de los choferes de la empresa de transportes Pesqueros, ocurrido el pasado 7 de febrero en Santa Anita, la Policía Nacional del Perú recreó los movimientos en la escena del crimen, el cual habría sido perpetrado por un menor de 15 años.

En ese sentido, se realizaron diligencias para la comprobación de los hechos y se informó que el presunto responsable abordó la unidad haciéndose pasar por pasajero y disparó en varias ocasiones contra Bonet Mirabal Camones, de 31 años.

La escena también fue reconstruida con la participación del conductor que trasladó en un vehículo blanco al menor implicado. Este sujeto fue capturado junto a sus dos cómplices cuando intentaban atacar otro bus de la misma empresa en el distrito de Pueblo Libre.

“Es el mismo que desciende de su vehículo para cubrir las placas con un adhesivo (…) todas esas diligencias se han realizado y, previamente, se efectuó la visualización de las imágenes recopiladas en los alrededores”, señaló uno de los agentes policiales.

PREVIAS EXTORSIONES

Como se recuerda, los trabajadores de la empresa suspendieron sus operaciones en protesta y exigieron respuestas de las autoridades, así como medidas más efectivas contra la extorsión y el sicariato. Indicaron que venían siendo víctimas de extorsiones desde noviembre del año pasado y que, a raíz de ello, acudieron a las comisarías para presentar las denuncias correspondientes.