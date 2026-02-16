San Luis: Delincuentes se llevan laptop de panadería con engaños

La inseguridad continúa golpeando a los pequeños negocios en Lima. Una panadería ubicada en el distrito de San Luis fue víctima de un nuevo robo la noche del último día, cuando una banda integrada por dos mujeres y un hombre ingresó al local fingiendo ser clientes para ejecutar un atraco planificado.

Delincuentes fingieron ser clientes para distraer

Las cámaras de seguridad muestran que el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. Un hombre con lentes y polo blanco simuló comprar un producto y condujo a la trabajadora hacia los anaqueles con el pretexto de consultar por bocaditos. En ese momento, las dos mujeres aprovecharon la distracción para tomar una laptop del mostrador y esconderla entre sus prendas.

Con el botín en su poder, las mujeres salieron rápidamente del local y abordaron un vehículo gris que las esperaba en la calle. El automóvil permaneció detenido hasta que el tercer integrante salió del negocio, tras lo cual los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Emprendedora denuncia falta de seguridad

Dayana, propietaria del negocio, contó que inició su emprendimiento hace un año y que esta es la segunda vez que su panadería sufre un robo. Tras el primer incidente, decidió instalar dos cámaras adicionales para reforzar la seguridad del local.

La joven señaló que lo más indignante es que la comisaría del sector se encuentra a pocas cuadras del negocio, pero asegura que la presencia policial es casi inexistente en la zona. Ya presentó la denuncia correspondiente y espera que las autoridades identifiquen y capturen a la banda para evitar que continúe delinquiendo en otros establecimientos del distrito.