Magdalena del Mar celebró 29 matrimonios civiles frente al mar por San Valentín

Un total de 29 parejas formalizaron su relación este 14 de febrero en una ceremonia colectiva organizada por la Municipalidad de Magdalena del Mar en el Parque Istmo de Panamá, ubicado en la Costa Verde. La actividad, realizada con motivo del Día del Amor y la Amistad, reunió a vecinos del distrito y a participantes provenientes de otras zonas del país, quienes eligieron esta fecha para contraer matrimonio civil frente al mar.

Entre los asistentes destacó la diversidad de historias. Thalía, de 18 años, y Kevin, de 19, fueron la pareja más joven en dar el sí. Ambos señalaron que la decisión estuvo motivada por la conexión que sienten desde que se conocieron y por la oportunidad que representaba el matrimonio comunitario. En contraste, Absalón y Juana renovaron su compromiso tras varios años de vida en común, mientras que Aitana y Diego, próximos a convertirse en padres por primera vez, celebraron el inicio de esta nueva etapa familiar en un contexto especial.

Matrimonio civil masivo en Magdalena del Mar por San Valentín

Durante la ceremonia, marcada por un ambiente festivo, las parejas lucieron en su mayoría atuendos tradicionales y compartieron el acto con familiares y amigos. El evento incluyó presentaciones de mariachis y danzas típicas peruanas, en una jornada que combinó el protocolo civil con expresiones culturales y musicales.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, destacó la relevancia de formalizar las uniones, al considerar que el matrimonio civil otorga respaldo jurídico y seguridad patrimonial a largo plazo. Según explicó, contar con un acta facilita procesos vinculados a derechos sucesorios y otros beneficios legales. Tras la ceremonia, se anunció la realización del concierto “Magdalena le canta al amor”, que contará con la participación de Maricarmen Marín.