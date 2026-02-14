Defensoría del Pueblo cuestiona cierre temporal de Agua Dulce

La playa Agua Dulce, uno de los balnearios más concurridos del sur de Lima, permanecerá cerrada desde las 00:00 horas de este domingo 15 de febrero hasta las 23:00 del mismo día, por disposición de la Municipalidad de Chorrillos. La medida fue anunciada por el alcalde Richard Cortés, quien argumentó razones de salubridad ante la acumulación diaria de residuos en la zona.

Durante la noche del 14 de febrero, decenas de personas acudieron al litoral para celebrar el Día de San Valentín. En el lugar se observó la llegada de personal de fiscalización y camiones municipales que trasladaron vallas metálicas para restringir el acceso peatonal. El cierre contará, además, con apoyo policial y militar para evitar el ingreso de bañistas durante toda la jornada dominical.

Defensoría cuestiona restricción al acceso público en Agua Dulce

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó su desacuerdo con la decisión municipal. Según la entidad, impedir el ingreso a la playa vulneraría el derecho constitucional al libre uso de los espacios públicos. En ese sentido, sostuvo que corresponde a la autoridad local garantizar la limpieza y el mantenimiento del balneario sin restringir el acceso ciudadano.

El cierre de Agua Dulce se produce en un contexto complejo para la comuna de Chorrillos, que enfrenta limitaciones económicas y problemas operativos en el sistema de recojo de residuos. Mientras la municipalidad defiende la medida como una acción preventiva ante la acumulación de basura, persiste el debate sobre el equilibrio entre la gestión ambiental y el respeto a los derechos de los veraneantes.