Turista extranjero sufre robo de celular a metros de Palacio de Gobierno

Un ciudadano extranjero fue víctima del robo de su teléfono móvil mientras recorría el centro histórico de la capital, a escasos metros de la sede del Ejecutivo, en las inmediaciones de la Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas de Lima. El hecho ocurrió cuando el visitante se encontraba tomando fotografías de las casonas tradicionales del Jirón Conde de Superunda, uno de los puntos más transitados por turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con los registros captados por acompañantes de la víctima, el agraviado enfocaba su cámara hacia los balcones coloniales cuando un sujeto se le aproximó por la espalda y le arrebató el equipo en cuestión de segundos. Testigos indicaron que, tras el robo, dos motocicletas pasaron por la zona y que el delincuente logró huir sin que se produjera una intervención inmediata. Los gritos de alerta no fueron suficientes para evitar la fuga.

Robos en el centro histórico generan preocupación entre vecinos y comerciantes

Residentes y comerciantes del sector señalaron que este tipo de asaltos no sería un caso aislado. Según manifestaron, los hurtos y arrebatos se repiten en calles aledañas a la plaza principal, especialmente en zonas donde los visitantes se detienen a tomar fotografías. Aseguran que la vigilancia policial y del serenazgo es limitada fuera del perímetro inmediato de la plaza, lo que —afirman— es aprovechado por delincuentes que esperan momentos de distracción.

Tras la presencia de medios de comunicación en el lugar, personal de serenazgo acudió para mantenerse en alerta. Sin embargo, vecinos reiteraron su pedido de reforzar el patrullaje en las calles contiguas al circuito turístico, al considerar que la seguridad debe extenderse más allá de los puntos centrales para proteger a quienes llegan a conocer el patrimonio histórico de la ciudad.