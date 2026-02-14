PNP desarticula banda dedicada a la extorsión en San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta banda criminal dedicada a la extorsión en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante el operativo, los agentes hallaron un arma de fuego escondida bajo una almohada, la cual, según las primeras diligencias, había sido sustraída a un efectivo policial en agosto de 2024. El intervenido afirmó haberla adquirido el 28 de diciembre a un ciudadano peruano.

De acuerdo con la información policial, el arma incautada perteneció hasta 2014 a un miembro de la institución y contaba con seis cartuchos al momento de su hallazgo. Las autoridades indicaron que este armamento habría sido utilizado para amedrentar a comerciantes y empresarios de la zona, principalmente en el entorno de las avenidas Gran Chimú y Santa Rosa, donde se concentra actividad comercial.

Extorsiones en Gran Chimú y Santa Rosa bajo investigación policial

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un empresario del rubro de gas, quien reportó estar siendo víctima de amenazas. El caso permitió identificar como presunto cabecilla a Víctor Suárez Suárez, alias “Gordo”, extrabajador de la víctima, quien ya había sido capturado meses atrás. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para su reconocimiento en el momento en que se habría producido la amenaza extorsiva.

A partir de esa detención y con apoyo de inteligencia y fuentes humanas, la PNP ejecutó un operativo que culminó con la captura de otros presuntos integrantes. Entre las especies incautadas figuran un arma de fuego, teléfonos celulares, droga y dólares estadounidenses. La Policía continúa investigando la procedencia y finalidad del dinero en moneda extranjera.