Asaltan a comerciante cuando salía de su casa a trabajar, víctima se encuentra en UCI

Un comerciante de 44 años fue gravemente herido a balazos cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral, en un ataque perpetrado por tres sujetos que lo interceptaron a pocos metros de su vivienda. La víctima, identificada como Samuel Ocas, fue sorprendida por individuos que, según testigos, actuaron de manera coordinada y con evidente intención de amedrentarlo.

Detenido sería integrante de facción vinculada al Tren de Aragua

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú, uno de los presuntos implicados fue capturado horas después del atentado. El intervenido pertenecería a la banda denominada “Los MR del Tren”, facción asociada a la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua. Durante la intervención, el sospechoso negó cualquier responsabilidad; sin embargo, los agentes incautaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque, lo que forma parte de las diligencias en curso.

Las investigaciones señalan que uno de los agresores efectuó dos disparos a la altura del abdomen luego de que el comerciante intentara resistirse. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido. Gravemente herido, Ocas logró mantenerse en pie por algunos instantes antes de desplomarse. Fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

Familiares del agraviado indicaron que el padre de familia venía recibiendo amenazas de presuntos extorsionadores que le exigían pagos para permitirle estacionar la miniván con la que transportaba mercadería. Su cuñada y su padre exigieron justicia y demandaron mayor presencia policial en la zona. En tanto, la PNP continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la participación de otros implicados.