Andrea Llosa vuelve a Panamericana Televisión: un repaso por su carrera periodística

Andrea Llosa retorna a la señal que marcó el inicio de su trayectoria televisiva. Más de dos décadas después de su llegada a Panamericana, la periodista vuelve al canal donde dio el salto de la prensa escrita a la pantalla chica, en un momento que representa tanto un reencuentro profesional como una revisión de su propio recorrido en los medios.

En 2001, durante sus primeras semanas en Panamericana, Llosa afrontaba el reto de adaptarse a un formato distinto al que estaba acostumbrada. Proveniente del periodismo escrito, sostenía que la televisión no era necesariamente su destino; sin embargo, asumió el desafío y comenzó a forjar una identidad frente a cámaras. Ese proceso inicial, marcado por nervios y aprendizaje constante, sentó las bases de un estilo directo y firme.

De reportera de calle a referente televisiva

Su etapa en programas como Panorama y Reportajes consolidó una línea de trabajo enfocada en visibilizar problemáticas sociales, especialmente en sectores históricamente relegados. Desde sus primeros años, mostró interés por las historias que surgían en los márgenes de la ciudad, apostando por un periodismo de denuncia y cercanía con la ciudadanía.

Con el tiempo, su perfil evolucionó hacia otros formatos televisivos, ampliando su presencia en la pantalla nacional. Hoy, con una carrera consolidada, Llosa regresa a Panamericana en una etapa distinta de su vida personal y profesional. La reportera que empezó recorriendo calles convive ahora con la conductora experimentada, pero mantiene el eje central de su trabajo: abordar los conflictos y desafíos que atraviesan a la sociedad peruana.