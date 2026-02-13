Miraflores: se viralizan video de joven practicando parkour en centro comercial

En las últimas horas se han viralizado videos en los que se observa a un joven practicando parkour en el interior de un centro comercial ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Las imágenes han generado diversas reacciones en redes sociales, principalmente por los riesgos asociados a esta "disciplina urbana".

Un equipo de 24 Horas Edición Central conversó con el protagonista del video, Sebastián Perea, quien señaló que practica parkour desde hace ocho años. Según explicó, cada movimiento requiere preparación previa y evaluación del entorno.

“La gente solo ve el salto, pero antes hubo pruebas, preparación y control del lugar, verificar si resbala o no. Es cierto que es riesgoso, pero no voy a saltar sin medir las consecuencias. Es un salto que puedo realizar. Es más probable que me caiga de una escalera que practicando”, afirmó.

¿QUÉ ES EL PARKOUR?

El parkour es una disciplina deportiva de origen francés que consiste en desplazarse de manera rápida y eficiente de un punto a otro, superando obstáculos físicos presentes en el entorno urbano, como muros, barandas o desniveles. También es considerado por sus practicantes como una forma de entrenamiento físico y mental, además de una filosofía de vida.

Quienes se dedican a esta actividad requieren agilidad, coordinación, fuerza e impulso de brazos y piernas. A los practicantes se les conoce como traceurs (o traceuses en el caso de las mujeres).