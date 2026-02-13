Vecinos de Surco indignados por aniego que los viene afectando hace un mes

La urbanización Honor y Lealtad en el distrito de Surco viene presentando una problemática desde hace un mes; esto se debe a un aniego, el cual causa inundaciones no solo en la zona, sino también en avenidas adyacentes, impidiendo así la movilidad de los residentes y transeúntes.

Por este hecho, vecinos de la zona expresaron su malestar, señalando que esta problemática se viene registrando desde hace aproximadamente un mes sin que se adopten medidas al respecto. Asimismo, se presume que el principal factor sería la presencia de desembocaduras del río Surco y que, debido a los trabajos en la nueva Vía Expresa Sur, el agua estaría concentrándose en ese sector.

VECINOS SE PRONUNCIAN

Ante la reiterativa de la situación, los vecinos han expresado su malestar indicando que primero el problema se daba por días, pero con el pasar del tiempo esto fue aumentando, haciendo que presentaran su queja a la municipalidad de Surco, recibiendo una evasiva de responsabilidad y derivando el problema a otras instituciones. “Hemos llamado a la municipalidad y nos ha dicho que eso le compete a Sedapal; luego llamamos a Sedapal y nos dice que le compete al Ministerio de Agricultura y Riego; volvemos a llamar a la municipalidad y nos indica que no saben de dónde sale el agua y que nosotros salgamos con nuestras escobas a solucionar el problema”, indicó una vecina de la zona.

Otro factor que complica la situación es el de la salubridad, ya que con el intenso calor en la capital estas inundaciones han traído mosquitos y malos olores que podrían generar enfermedades. “Tantos niños y personas de tercera edad estamos a que nos dé el dengue”, expresó otra vecina de la zona.

AGUA VENDRÍA DE UNA SEQUÍA

Por otro lado, los residentes del lugar suponen que el agua vendría de un regadío; ante eso, Sedapal emitió un comunicado afirmando que en efecto proviene de un regadío, pero que la municipalidad estaría controlando dicho problema. “Respecto a este aniego registrado en el Jr. Alcides Vigo en el distrito de Surco; la emergencia fue ocasionada por un canal de regadío administrado por personal distrital de la municipalidad de Surco”, indicaron.

Cabe resaltar que ninguna entidad quiere asumir responsabilidad, dejando en el aire a los vecinos del lugar que siguen siendo afectados sin tener una solución concreta.