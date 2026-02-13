Terror en Comas: barristas se enfrentan con pirotécnicos y generan pánico entre vecinos

Imágenes de cámaras de seguridad registraron un enfrentamiento entre grupos de barristas en el distrito de Comas, en Lima. El incidente ocurrió en los alrededores de una cancha deportiva ubicada entre la cuadra 10 de Belaúnde Este y la avenida Tello, donde jóvenes y menores de edad participaron en una violenta disputa.

En los videos se observa a los involucrados utilizando diversos objetos durante la gresca, entre ellos piedras, palos y artefactos pirotécnicos, algunos de los cuales habrían sido empleados como elementos de agresión. Testigos indicaron que, además de los fuegos artificiales, se escucharon detonaciones que generaron alarma entre los residentes de la zona.

Una vecina relató que varios de los participantes descendieron por la zona conocida como Tres de Octubre y posteriormente se concentraron cerca de la losa deportiva. Según su testimonio, algunos portaban armas blancas, mientras que menores de edad también estuvieron presentes en el lugar. Asimismo, señaló la presunta ausencia de apoyo policial y de personal de serenazgo durante los momentos más críticos del enfrentamiento.

FALTA DE ILUMINACIÓN

Los residentes manifestaron que los minutos de violencia provocaron temor en la comunidad. Algunos domicilios resultaron con daños materiales, como vidrios rotos, además de restos de material pirotécnico esparcidos en la vía pública. Vecinos señalaron que la falta de iluminación y seguridad en el sector contribuiría a la concentración de estos grupos.

Tras lo sucedido, los habitantes de la zona solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad y vigilancia. De acuerdo con la información disponible, el enfrentamiento no dejó personas heridas.