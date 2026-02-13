Surco: Capturan a integrantes de banda criminal “Los Saltamontes de Evitamiento” por robo de celulares

Tras una excelente intervención por parte de la Policía Nacional del Perú, se logró intervenir a un sujeto que minutos antes había robado un celular de alta gama a una persona en el transporte público.

El hecho sucedió en la Vía Evitamiento, donde el delincuente, ante la desesperación de huir del lugar sin ser intervenido, comenzó a saltar los muros que dividen la pista, ya que al otro extremo de la vía se encontraba su cómplice esperándolo en un auto para darse a la fuga.

Sin embargo, no contaban con que agentes del escuadrón verde venían tras sus pasos, logrando detenerlos y recuperando el celular que habían ultrajado. Además, encontraron al interior del vehículo un arma de fuego y tres celulares que se supone serían de robos anteriores.

CONTABAN CON ANTECEDENTES POLICIALES

Asimismo, según lo señalado por el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, los sujetos tenían antecedentes policiales por el mismo delito. “Esta banda criminal es denominada ‘Los Saltamontes de Evitamiento’, que estaría integrada por Roy Quispe Garcia (36), que contaba con antecedentes de robo, alias ‘Grillo’, y Gianfranco Victorio García (36), alias ‘Choreto’, que también tiene antecedentes por robo”. declaró.

Por otro lado, ambos delincuentes confesaron ser partícipes de robos en esa zona de Surco, declaraciones que servirán a la PNP para imponer una sanción correspondiente.