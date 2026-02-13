Circuito Mágico del Agua: más de 100 parejas se casan en boda comunitaria

Por el Día de San Valentín, y a pocas horas del 14 de febrero, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, celebró una boda comunitaria para 109 parejas en el Parque Circuito Mágico del Agua, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

“Según la información que tengo, creo que este es el matrimonio más masivo, el de mayor concurrencia. Además, lo realizamos en el Parque de las Aguas, el lugar más visitado del Perú”, señaló Reggiardo.

Una de las historias de amor más emotivas fue la de Daniel y María Elena, quienes fueron amigos desde hace muchos años; sin embargo, hace 10 años sus caminos volvieron a cruzarse.

OTROS EVENTOS PARA EL 14

Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima también difundió otras actividades, como el cicloturismo “Amor en dos ruedas”, que busca promover la actividad física en pareja durante esta fecha especial.

Otro evento recreativo será el “Picnic con Amor”, que se realizará en los Pantanos de Villa desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., previa reserva al número 987 666 656.

Por la tarde, a partir de las 2:00 p. m., se ofrecerá el tradicional Pasacalle de Lima en una edición especial por el Día del Amor, que recorrerá desde el Parque de la Muralla hasta la plazuela del Teatro Segura.