Empresarios de Gamarra tomarán medidas de seguridad ante recientes ataques

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, señaló en un enlace con 24 Horas Medio Día que, tras la reunión con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se decidió adoptar medidas frente a la ola de inseguridad, especialmente durante la campaña escolar, periodo en el que padres e hijos acuden al emporio comercial para realizar sus compras.

Luego del primer ataque ocurrido el pasado sábado, Tiburcio prometió que, entre las medidas a aplicar, se encuentran el patrullaje nocturno y la implementación de mayor presencia policial en los puntos más críticos, acciones que vienen ejecutándose de manera urgente en estos días.

BALACERA EN GAMARRA

Sin embargo, la situación generó preocupación entre los trabajadores de Gamarra tras el asesinato —ocurrido el último miércoles— de un hombre cerca de la estación del tren, hecho que presuntamente estaría vinculado a un ajuste de cuentas.

Por otro lado, Saldaña mencionó que los ataques se produjeron luego del cese del patrullaje nocturno, el cual se había iniciado el año pasado. Por ello, se espera el envío urgente de un mayor número de efectivos policiales.

Asimismo, informó que se han sostenido reuniones con el general Vargas, de la Región Policial Lima, y con el coronel Alzamora, del distrito de La Victoria, a quienes se les han expresado estos pedidos de manera formal.