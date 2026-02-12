Caos y suciedad: cierre de Agua Dulce colapsa playas de Barranco

Luego del anuncio emitido por la Municipalidad de Chorrillos respecto al cierre preventivo de las playas de Agua Dulce, se ha puesto en evidencia el mal estado de muchas de ellas, siendo la salubridad uno de los principales problemas.

Ante ello, una de las playas más afectadas es la de Barranco, justamente la que colinda con el puente Bajada de Baños. Este mismo ha presentado un colapso que, por lo general, se da los fines de semana ante la demanda de muchos veraneantes.

Esta problemática se debe a la escasez de accesos para ingresar a esa zona de Barranco, lo cual ha generado dicho colapso del puente principal; inclusive se han evidenciado imágenes en donde se presenta el riesgo que pasan los transeúntes, pudiendo así generar un accidente de mayor grado.

POCA HIGIENE EN PLAYA

Tras la emisión del anuncio, se logró evidenciar uno de los problemas principales, no solo en las playas de Barranco, sino a nivel nacional, que es la salubridad, encontrando así un baño público dispuesto por la municipalidad en mal estado.

Asimismo, no se evidenciaba flujo de agua en los caños y a la vez se encontró acumulación de agua empozada en mal estado. Frente a esta situación, se constató que el uso de este servicio tiene un cobro adicional.

ESCASEZ DE ACCESOS

La gran demanda de veraneantes limitó el acceso a esta playa, luego de que el puente principal presentara congestión, llevando así a que se usen los accesos adyacentes y generando colapso en la zona.

Por último, la Municipalidad de Barranco ha informado que van a reforzar la seguridad policial, serenazgo y tránsito, ya que, ante este cierre de la playa Agua Dulce, se prevé una acumulación de vehículos para dirigirse a otras playas.