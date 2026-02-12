Cierre de playa Agua Dulce: Alcalde de Chorrillos se pronuncia tras decisión

En entrevista con 24 Horas Mediodía, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, explicó los argumentos detrás de la decisión de cerrar la playa Agua Dulce por parte de la municipalidad del distrito. Señaló que la medida busca proteger la salud pública de los bañistas y el medio ambiente.

“En este caso, es importante precisar que este problema tiene muchos años. Yo soy regidor desde hace más de siete años en este distrito y la situación se ha ido incrementando, ya que ninguna autoridad ha tomado la decisión clara de combatir y reeducar a los vecinos”, dijo Cortez.

MEDIDAS APLICADAS EN AGUA DULCE

El alcalde agregó que, pese a que se han aplicado multas y decomisado bebidas y alimentos en las zonas de ingreso, entre otras acciones, las personas no respetan las normas de convivencia. “Pueden llevar comida, pero que la depositen en el tacho”, indicó.

Además, mencionó que la municipalidad recoge cada fin de semana alrededor de 20 toneladas de basura en la arena, entre botellas de plástico, miles de pañales y otros desperdicios dejados por los veraneantes.

En cuanto a la infraestructura sanitaria y al aforo permitido, el burgomaestre señaló que Agua Dulce cuenta con dos baterías de baños y servicios portátiles; sin embargo, estos no abastecen a las más de 70 mil personas que acuden a la playa, por lo que sería necesario instalar entre 2,000 y 3,000 unidades adicionales.

En ese sentido, enfatizó que la solución más efectiva sería reeducar a la población. Indicó que se impulsará una campaña intensa a partir del cierre que se hará efectivo este domingo, jornada en la que también se realizará una fumigación. Finalmente, señaló que invitó a la alcaldesa de Barranco a sumarse a esta iniciativa.