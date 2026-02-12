Huachipa: reportan incendio de gran magnitud en un almacén de productos inflamables

Esta mañana, un incendio de gran magnitud consumió un almacén presuntamente clandestino ubicado en la avenida Los Canarios, en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Más de 20 unidades de los bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada alrededor de las 11:00 a.m. Municipios cercanos enviarían cisternas con agua.

PRODUCTOS INFLAMABLES

Vecinos de Huachipa indicaron que las gigantescas columnas de humo que emanan del incendio pueden verse a kilómetros de distancia. El fuego amenaza con extenderse a inmuebles aledaños

“Está que revienta como si fuesen productos inflamables. El cielo está totalmente tapado, está negro. Está horrible”, señaló un morador. Hasta el momento no se sabe de heridos ni fallecidos.

UNIDADES DE BOMBEROS

Hasta el mediodía, se supo que no se podían controlar las fuertes llamas en el local, debido a la alta cantidad de material inflamable que se encontraba en el interior del almacén. En un enlace con 24 Horas Medio Día, el general del cuerpo de bomberos, mencionó que por medidas de seguridad se ha hecho un control perimetral, priorizando las viviendas, iglesias, etc. Se reportó a 4 personas que inhalaron humo, pero nada grave.