SJL: caen 'Los Americanos de Zárate' con cerca de un millón de dólares falsos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon la banda criminal denominada ‘Los Americanos de Zárate’ durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se incautó cerca de un millón de dólares falsos.

La intervención se llevó a cabo en el tercer piso de una vivienda, inmueble en el que, según información policial, operaba un laboratorio clandestino. En el lugar se hallaron aproximadamente 850 mil dólares en billetes falsificados y se procedió a la detención de tres personas.

De acuerdo con la PNP, el dinero incautado habría tenido como destino Ecuador y Chile. Las autoridades indicaron que el traslado de los billetes se realizaría presuntamente a través de envíos postales y mediante 'burriers', hipótesis sustentada en los registros migratorios de los intervenidos.

SOBRE LOS DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Luis Chapoñan Salazar, Félix Chapoñan Salazar y Santiago Quispe. Este último, según la Policía, registra antecedentes por falsificación de billetes y presentaba una requisitoria vigente. Las investigaciones continúan a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.