MTC realiza nueva modificación a las placas para motos: conoce las nuevas especificaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó nuevas especificaciones técnicas excepcionales para la emisión de placas de rodaje destinadas a motocicletas y otros vehículos menores, con el objetivo de garantizar su adecuada identificación y promover la circulación formal en el país.

CAMBIOS

De acuerdo con lo dispuesto por el sector, las placas tendrán dimensiones de 17 centímetros de largo por 20 centímetros de alto.

El diseño contemplará seis caracteres de mayor tamaño y alto contraste sobre fondo blanco, característica que permitirá una mejor lectura a distancia.

Asimismo, las placas incorporarán elementos de seguridad, entre ellos un holograma y un código de verificación grabado con tecnología láser, además de otros mecanismos orientados a reforzar su autenticidad y reducir el riesgo de falsificación.

El director general de Autorizaciones de Transportes, Eisen Iparaguirre, indicó que estas placas tienen un tiempo de vida por lo que no descartó que podría haber cambios, pero aclaró que por el momento estas estarán autorizadas.