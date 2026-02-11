Surco: habilitan puente peatonal en Vía Expresa Sur

Los vecinos de Surco ya pueden hacer uso del nuevo puente peatonal ubicado en la Vía Expresa Sur, una obra esperada que busca reducir los riesgos para peatones en una de las zonas de mayor tránsito vehicular. La estructura fue inaugurada por el alcalde Renzo Reggiardo y desde hoy se encuentra habilitada para el público.

El puente cuenta con iluminación nocturna, lo que mejora la visibilidad y refuerza la seguridad de quienes lo utilicen durante las noches y madrugadas. Esta característica fue destacada por los residentes de la zona, quienes señalaron que anteriormente cruzar la vía representaba un peligro constante debido a la velocidad de los vehículos.

Durante la inauguración, las autoridades resaltaron que esta obra forma parte de un plan integral para mejorar la infraestructura vial y peatonal en la Vía Expresa Sur, priorizando la seguridad de los ciudadanos y promoviendo una movilidad más ordenada.

VECINOS SALUDARON APERTURA

Los vecinos saludaron la puesta en funcionamiento del puente peatonal y expresaron su satisfacción, asegurando que la nueva estructura facilitará el desplazamiento diario de escolares, adultos mayores y trabajadores, contribuyendo a prevenir accidentes en la Vía Expresa Sur.