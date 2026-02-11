Megapuerto de Chancay es uno de los motores económicos del país

Ha transcurrido más de un año desde el inicio de operaciones del megapuerto de Chancay, infraestructura que, de acuerdo con reportes oficiales y del sector, se ha posicionado como uno de los principales puntos de dinamización del comercio exterior peruano. Equipado con tecnología automatizada, el terminal ha incrementado progresivamente su movimiento de carga, ubicándose entre los puertos con mayor actividad en el país.

Representantes del puerto destacaron el impacto en las exportaciones, especialmente de productos agrícolas. Paola Fune, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones, señaló que la reducción de tiempos de tránsito hacia mercados asiáticos, como Shanghái, ha permitido que mercancías perecibles lleguen en mejores condiciones. Entre los principales productos exportados figuran paltas, arándanos y aceite de palma, que en conjunto han representado cientos de millones de dólares en valor comercial.

En cuanto a las importaciones, el maíz amarillo procedente de Argentina encabeza la lista de mercancías ingresadas por Chancay, orientadas principalmente al abastecimiento de la industria avícola nacional. El crecimiento de la actividad portuaria ha generado cambios visibles en la zona. Las grúas y estructuras del terminal forman parte del paisaje que convive con áreas agrícolas y una ciudad que experimenta un proceso de expansión urbana. Este desarrollo, sin embargo, también ha traído nuevos desafíos en materia de infraestructura y servicios públicos.

CONECTIVIDAD VIAL

Uno de los temas recurrentes es la conectividad vial. Tras el colapso del puente de acceso registrado el año pasado, se habilitó un puente modular provisional con capacidad estimada para 14 mil vehículos diarios. No obstante, autoridades locales y usuarios advierten que la estructura resulta insuficiente ante el aumento del flujo vehicular.

El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, expresó su preocupación por la capacidad de la ciudad para responder a la creciente demanda de servicios. Indicó que aún se encuentran pendientes proyectos vinculados a seguridad y salud, y advirtió que el ritmo de crecimiento asociado al puerto podría superar la capacidad operativa de las instituciones locales.

El megapuerto de Chancay también ha sido objeto de debate en el ámbito institucional y geopolítico. Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre la supervisión de la infraestructura, en el contexto de la controversia entre el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la empresa concesionaria. Mientras el Poder Judicial emitió una sentencia favorable a la compañía operadora, Ositrán anunció que apelará el fallo al considerar que se trata de un monopolio natural sujeto a fiscalización.