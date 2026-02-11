MML suspende proyecto Nueva Vía Rápida Javier Prado-Begonias-Sánchez Carrión

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la conformación de una comisión técnica para evaluar el proyecto de construcción de viaductos en la avenida Javier Prado, luego de que se dispusiera la suspensión de la obra. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este grupo de trabajo analizará los aspectos relacionados con la infraestructura, así como las dificultades advertidas y las observaciones planteadas por vecinos del distrito de San Isidro.

Según precisó el burgomaestre, la comisión estará integrada por especialistas y profesionales de distintas instituciones, entre ellos representantes del Colegio de Arquitectos, ingenieros y otros actores vinculados al sector. Asimismo, indicó que se contempla la participación de vecinos, con el objetivo de evaluar el proyecto de manera conjunta. Reggiardo señaló que, una vez culminado el informe técnico en las próximas semanas, se dará a conocer la decisión respecto al futuro de la obra.

VECINOS RECHAZAN EJECUCIÓN DE OBRA

En paralelo, residentes de San Isidro expresaron su rechazo a la ejecución de los viaductos. En diversos edificios de la avenida Javier Prado aparecieron mensajes en contra del proyecto. Una de las vecinas, María Teresa, manifestó que las reuniones no deberían tener como finalidad persuadir a los ciudadanos. Además, sostuvo que existen preocupaciones relacionadas con posibles impactos ambientales y en la salud, mencionando la eventual reducción de áreas verdes y la tala de árboles.

Pese a las objeciones de un sector de vecinos, el alcalde reiteró su posición a favor de la ejecución del proyecto, al considerar que se trata de una obra orientada a mejorar la movilidad en la capital. La Municipalidad de Lima indicó que la comisión técnica terminaría de articularse en los próximos días para iniciar la evaluación correspondiente y adoptar una decisión definitiva.