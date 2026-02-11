Este domingo cierran playa Agua Dulce por acumulación de basura

La Municipalidad de Chorrillos confirmó que este domingo 15 de febrero se cerrará el acceso a bañistas en la playa Agua Dulce, una de las más concurridas del litoral limeño. La medida responde a la gran acumulación de basura dejada por veraneantes, situación que ha generado preocupación por la salud pública, el medio ambiente y la seguridad sanitaria.

La playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos, es reconocida como una de las más visitadas de Lima, especialmente durante la temporada de verano, cuando recibe miles de bañistas, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, la falta de conciencia ambiental y el manejo inadecuado de residuos han llevado al municipio a disponer su cierre temporal hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado oficial, la comuna explicó que la decisión responde a motivos de salubridad, con el objetivo de proteger la salud de los visitantes, preservar el entorno natural y evitar mayores impactos ambientales.

Esta playa ha registrado en algunas jornadas picos de hasta 70 mil visitantes, lo que podría generar un traslado de bañistas hacia otras playas cercanas como las de Miraflores y Barranco, incrementando la demanda en estos balnearios.

En el caso de Barranco, playas como Yuyos reciben una importante afluencia los fines de semana; sin embargo, persisten dificultades en el acceso, principalmente en el puente Bajada de Baños, donde suelen formarse aglomeraciones.

MIRAFLORES ESTABLECE MEDIDAS EN SUS PLAYAS

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores informó que viene adoptando medidas ante el cierre de Agua Dulce para recibir a visitantes en las playas Redondo I y Redondo II, ubicadas a pocos kilómetros. La comuna indicó que se encuentra preparada para atender a los bañistas, siempre que se respeten las normas de limpieza y cuidado ambiental.

El municipio miraflorino también ha reforzado la instalación de tachos de basura para evitar que los residuos queden en la arena, una situación que se ha evidenciado en Agua Dulce, donde se han llegado a recolectar toneladas de desechos durante la temporada.

Finalmente, representantes municipales señalaron que la seguridad está garantizada con presencia policial y de Serenazgo, además recordaron que existen multas por contaminación de playas que oscilan entre 550 y 3.300 soles, como parte de las acciones para fomentar el cuidado del litoral.