Caso Andrea Vidal: Poder Judicial ordena detención preliminar de cinco implicados en homicidio

El asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso y presuntamente vinculada a una supuesta red de prostitución en el Parlamento, tuvo un nuevo giro luego de que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar contra cinco personas que estarían implicadas en el homicidio. Sin embargo, hasta el momento solo dos de los requeridos han sido detenidos, mientras que otros dos permanecen inubicables y uno se encuentra fuera del país.

La medida judicial generó duras críticas desde el Congreso, donde varios parlamentarios lamentaron la tardanza del Ministerio Público en actuar. Uno de los principales investigados es Rodrigo Falcón, expareja de la víctima, quien actualmente reside en Colombia. Para el congresista Jaime Quito, esta situación evidencia un retraso significativo en las investigaciones, mientras que Lady Camones señaló que, pese a la demora, la Fiscalía aún cuenta con mecanismos legales para solicitar su captura.

Sobre este punto, la abogada penalista Romy Chang advirtió que, al encontrarse Falcón en el extranjero, será necesario iniciar un proceso de extradición, lo que podría prolongar el caso durante años. Según explicó, esta dilación podría dificultar el establecimiento de responsabilidades penales, considerando los cambios políticos y de autoridades que se producen con el paso del tiempo.

LA PALABRA DE ISABEL CAJO

En paralelo, Isabel Cajo, amiga de Andrea Vidal, volvió al centro de la controversia luego de que se informara que ambas habrían asistido a una fiesta del entonces congresista José Jerí en noviembre de 2024. En entrevista con el programa Combutters, Cajo negó haber participado en dicho evento. Al respecto, Romy Chang precisó que asistir a una fiesta no constituye un delito, aunque sí podría representar un indicio que permita a las autoridades determinar posibles conexiones en el marco de la investigación.