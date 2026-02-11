Lanzan explosivo contra combi en Chorrillos: familia afirma no haber recibido amenazas

Un vehículo de transporte tipo combi quedó severamente dañado tras la detonación de un explosivo en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió en la puerta de la vivienda del propietario, dejando la unidad completamente calcinada en su interior.

De acuerdo con las imágenes registradas tras el atentado, el fuego consumió la zona de los asientos y el área del conductor. Según se informó, se trata del único vehículo directamente afectado, aunque otra unidad estacionada a su costado también presentó daños como consecuencia de la explosión y el incendio.

La esposa del propietario relató que fueron alertados por un vecino. Al salir del inmueble, encontraron el vehículo en llamas y procedieron a intentar apagar el fuego. Minutos después, personal del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para controlar la emergencia.

La familia señaló que el ataque los tomó por sorpresa, ya que —según indicaron— no habían recibido amenazas previas mediante llamadas, mensajes o audios, modalidad comúnmente asociada a casos de extorsión. Los afectados no descartan que el atentado haya estado dirigido a otra persona.

EXTORSIÓN

Asimismo, la esposa del dueño del vehículo indicó que meses atrás su pareja dejó de trabajar en una empresa de transporte público debido a problemas vinculados a extorsiones e incendios de unidades, optando posteriormente por realizar servicios particulares.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.