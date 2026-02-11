Municipalidad de Lima anuncia plan de reordenamiento vehicular en la Panamericana Sur

Desde la paralización del cobro de peajes en el sur de Lima, se ha registrado un incremento significativo en el flujo vehicular, especialmente de unidades de carga pesada, lo que viene generando congestión en esta importante vía de acceso a la capital.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el tránsito de transporte pesado y general se habría cuadriplicado en las carreteras debido a la suspensión del pago. Según indicó, esta situación está ocasionando problemas de transitabilidad en distintos tramos.

En recorridos realizados en la zona del peaje de Villa, se observó que la circulación vehicular mantiene niveles de fluidez; sin embargo, se evidenció una mayor presencia de camiones y vehículos de carga pesada. De acuerdo con testimonios recogidos, muchos de estos conductores anteriormente utilizaban rutas alternas para evitar el pago del peaje.

REACCIONES

Algunos transportistas señalaron que, tras la suspensión del cobro, ahora optan por circular directamente por esta vía, lo que —según manifestaron— reduce tiempos de desplazamiento.

Ante este escenario, el alcalde de Lima informó que la comuna viene trabajando en un plan de reorganización del transporte, que incluiría medidas orientadas al ordenamiento del tránsito pesado. Precisó que, por el momento, no se contempla la implementación del sistema de “pico y placa”, aunque adelantó que próximamente se anunciarán nuevas disposiciones que también abarcarán otras vías metropolitanas.

Por su parte, Edwin Derteano, presidente de la asociación Transitemos, expresó su desacuerdo con eventuales restricciones horarias para el transporte de carga pesada. Argumentó que esta actividad opera de manera continua y propuso, en cambio, evaluar la aplicación del “pico y placa” para vehículos particulares, como una alternativa para reducir la congestión.