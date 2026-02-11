Joven de 23 años es asesinado a balazos en Huacho

Un joven de 23 años perdió la vida tras ser atacado a balazos la noche del martes en el distrito de Santa María, en la provincia de Huaura. La víctima, identificada como Santiago Canales Echenique, se encontraba reunida con amistades cuando fue interceptada por sujetos armados, según registraron cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 p.m. De acuerdo con las imágenes, Canales Echenique conversaba dentro de una mototaxi junto a otras personas cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego directamente contra él. El ataque generó pánico entre quienes lo acompañaban.

Ataque armado en Santa María quedó registrado por cámaras

Testigos indicaron que, pese a quedar herido tras los primeros disparos, uno de los atacantes descendió del vehículo menor, rodeó la mototaxi y volvió a disparar. Tras ello, los responsables huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido. La víctima intentó solicitar ayuda, pero cayó tendida en la vía, lo que provocó la desesperación de sus familiares que se encontraban en las inmediaciones.

Personal de Serenazgo trasladó de emergencia al joven al Hospital Regional de Huacho; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Peritos de criminalística acudieron al lugar y recogieron 14 casquillos de bala esparcidos en el pavimento. La mototaxi fue incautada como parte de las diligencias policiales para esclarecer lo sucedido.