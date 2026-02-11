“Agente Reniec”: el nuevo sistema para hacer trámites sin colas y en minutos

Ante las interminables colas y congestión para realizar un trámite, Reniec ha puesto a disposición un mecanismo denominado “Agente Reniec”, implementación que promete servir como ayuda complementaria al usuario en la realización de un trámite.

La vocera de Reniec, Karim Pardo Ruiz, indicó que la creación del autoservicio “Agente Reniec” tiene como finalidad descongestionar algunas de las áreas más recurrentes por los usuarios; también indicó que está en la capacidad de realizar distintos trámites como la copia certificada de acta, duplicado de DNI, rectificación de estado civil, renovación de certificados digitales y el cambio y bloqueo del PIN del DNI.

También adelantó que se espera que este sistema pueda emplearse en el futuro para la entrega de DNI a los ciudadanos. “Efectivamente, esperamos que dentro de poco ya pueda entregar el DNI”, indico.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Pardo reafirmó la efectividad del sistema de autoservicio y señaló que se ha habilitado un módulo operativo las 24 horas para optimizar la atención al público. “Hay una que atiende las 24 horas que se encuentra en Miraflores; si estoy apurada, no hice mi trámite, puede acercarse a la agencia de Miraflores”, agregó.

Asimismo, indicó que la presencia de un solo agente que opere 24 horas se debe a motivos de seguridad, tanto en la zona como al cliente, aunque no descartó replicar el servicio en otros distritos.

CAMPAÑA VERANO INCLUSIVO

Por otro lado, anunció que durante el verano el Reniec pondrá en marcha la campaña gratuita denominada “Verano Inclusivo”, orientada a menores de 17 y adultos mayores de 60 años, a fin de optimizar la atención al público. “Estamos atendiendo con campañas para poder atender a nuestros ciudadanos y no hacer las colas y de manera gratuita”, manifestó.

Indicó que actualmente existen 36 puntos estratégicos donde se brinda este servicio, entre ellos Miraflores, Independencia, Los Olivos, Villa El Salvador y el Cercado de Lima, con el objetivo de facilitar la atención a los usuarios.