Transportistas de la Línea Pesquero suspenden operaciones tras crimen de chofer

Los transportistas de la empresa Línea Pesquero suspendieron sus operaciones tras la muerte de uno de sus conductores, quien fue atacado a balazos el pasado 7 de febrero mientras circulaba por el distrito de Santa Anita.

“Nosotros venimos siendo extorsionados prácticamente desde noviembre del año pasado (…) A raíz de ello, hemos recurrido a las autoridades y a las comisarías, y hemos tenido la suerte de que la empresa se contacte con altos funcionarios”, señaló uno de los trabajadores.

Asimismo, en el frontis del terminal de la empresa de transporte pesquero se encuentran colocados carteles con reclamos, recuerdos y fotografías en señal de protesta por este crimen. Están a la espera de lo que puedan decir las autoridades para retomar sus actividades con normalidad.

CAYÓ UN IMPLICADO EN EL CRIMEN

Fruto del trabajo de las autoridades, se logró la captura de uno de los presuntos implicados en este crimen se trataría de un menor de 15 años y su detención llevaría a la pronta ubicación de sus cómplices.