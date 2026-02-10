Miraflores: captan a tricicleros trasladando a bañistas

Las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores detectaron la circulación de triciclos motorizados que transportaban personas hacia la zona de playas de la Costa Verde, utilizando vías como las avenidas Paseo de la República, Armendáriz y Reducto.

La alerta se originó tras reportes difundidos en redes sociales, los cuales fueron puestos en conocimiento de las autoridades municipales.

A partir de esta información, personal de fiscalización intervino a los conductores involucrados que ponían en riesgo a estas personas.

ACCIONES LEGALES

Las autoridades municipales anunciaron que se iniciarán acciones legales contra los conductores intervenidos.