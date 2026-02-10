Pacientes de EsSalud denuncian demoras y falta de medicinas en centro de salud de Comas

Largas colas, citas postergadas y escasez de medicamentos continúan siendo algunas de las principales dificultades que afrontan los asegurados de EsSalud.

Largas colas, citas postergadas y escasez de medicamentos continúan siendo algunas de las principales dificultades que afrontan los asegurados de EsSalud. Esta situación se evidencia en el Hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas, donde pacientes denuncian demoras prolongadas en exámenes, controles médicos y entrega de insumos esenciales.

Una de las afectadas es Nancy Noelia Salas, quien señaló que desde el año 2020 se encuentra a la espera de una resonancia magnética. Además, indicó que desde hace dos meses espera ser programada para una ecografía, sin recibir una fecha concreta para su atención. Según relató, las reprogramaciones constantes han prolongado su espera por varios años.

Otro caso es el de Pablo Martínez, de 69 años, quien fue operado de la vista hace dos meses en un establecimiento de salud de Canta Callao. Al no presentar la recuperación esperada, necesita un control de seguimiento; sin embargo, denunció dificultades para acceder a una cita adicional, pese a la urgencia de su situación.

FALTA DE MEDICAMENTOS

A esta problemática se suma la falta de medicamentos. Pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, reportan escasez de insulina en los establecimientos de EsSalud. Luis Huaraca, asegurado diabético, señaló que no ha podido obtener este medicamento en el seguro y que, al buscarlo en farmacias privadas, el costo supera los 200 soles, lo que dificulta su acceso.

Ante estos reclamos, el director del Hospital Marino Molina, Waldo Cárdenas, informó que los domingos se prioriza la atención de adultos mayores, con la habilitación de entre cinco y seis consultorios, que incluyen consultas médicas generales, especialidades y atención en farmacia.