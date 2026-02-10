Andrés Hurtado reaparece en audiencia desde penal de Lurigancho

Desde el penal de Lurigancho, Andrés Hurtado volvió a aparecer durante una audiencia judicial en la que se dirigió al juez supremo Juan Carlos Checkley. El expresentador de televisión, recluido desde septiembre de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, aseguró que ha cumplido estrictamente todas las disposiciones judiciales sin presentar recursos ni apelaciones.

Durante su intervención, Hurtado Grados afirmó que tanto él como su defensa han acatado cada requerimiento del Ministerio Público desde el inicio del proceso. En ese sentido, sostuvo que resulta injusto que continúe privado de su libertad cuando, según indicó, los plazos de la investigación preparatoria se vencieron el pasado 26 de enero, conforme a la ley y al debido proceso.

El reclamo del expresentador de televisión fue respaldado por su abogado, Elio Riera, quien rechazó el pedido fiscal de reponer el plazo de investigación. El letrado sostuvo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para solicitar dicha reposición y no lo hizo dentro del plazo legal, por lo que consideró que cualquier intento posterior carece de sustento normativo.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

En paralelo, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un teléfono celular atribuido a Hurtado, como parte de las diligencias en curso. La última vez que se le vio públicamente al exconductor fue durante una requisa realizada en el penal de Lurigancho, en medio del avance de las investigaciones que buscan esclarecer su presunta participación en los delitos imputados.