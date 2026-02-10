Se registraron 125 atentados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025

Un total de 125 atentados criminales se registraron en el país entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, según un informe del Observatorio del Ministerio Público. Estos hechos de violencia dejaron 169 víctimas, de las cuales 93 fallecieron y 76 resultaron heridas, evidenciando la gravedad del problema y el impacto directo en la seguridad ciudadana.

De acuerdo con las cifras oficiales, la mayoría de las víctimas fueron choferes, con 114 casos, mientras que 38 pasajeros también resultaron afectados durante los ataques. Estos atentados estarían vinculados principalmente a hechos de criminalidad organizada, generando temor en el transporte público y en las zonas más expuestas a este tipo de violencia.

El informe detalla además que San Juan de Lurigancho encabeza la lista de distritos con mayor número de atentados, al registrar 17 casos. Le siguen San Martín de Porres con 13, San Juan de Miraflores con 12 y Bellavista con 6, zonas donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos.

117 CARPETAS FISCALES

En el ámbito judicial, el Ministerio Público informó que existen 117 carpetas fiscales relacionadas con estos ataques, las cuales se encuentran en proceso de investigación para identificar y sancionar a los responsables. Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar las acciones contra el crimen organizado y frenar la escalada de violencia que afecta al país.