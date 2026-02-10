Terror en Pueblo Libre: reportan balacera cerca a bus de empresa 'Pesqueros'

Una balacera se registró en la cuadra 17 de la avenida Simón Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona. De acuerdo con testigos, los ocupantes de un vehículo realizaron disparos al aire en las inmediaciones de un bus de la empresa Pesquero.

Un vecino señaló que los hechos ocurrieron mientras se encontraba en su centro de labores y que, según su apreciación, el ataque habría estado dirigido contra el conductor del vehículo de transporte público. Asimismo, indicó que el automóvil involucrado tendría lunas polarizadas.

VEHÍCULO IMPLICADO

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional logró intervenir el vehículo presuntamente implicado en el hecho. Según información preliminar, la unidad presentaba uno de los números de la placa oculto.

La intervención se realizó en la avenida Grau, en el Callao. El conductor fue trasladado a la comisaría de Breña, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias y determinar el móvil del ataque.