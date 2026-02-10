San Isidro: joven atropellado en avenida Javier Prado está en UCI

Un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro, dejó a un joven en estado crítico. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un vehículo se despistó abruptamente de su carril, invadió la berma central y atropelló a un joven que intentaba cruzar la vía.

La víctima fue identificada como Fernando Guerrero Flores de 21 años. Debido a la fuerza del impacto, el joven fue lanzado varios metros sobre el pavimento y quedó gravemente herido. Serenazgo y personal de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia a una clínica local, donde permanece internado en UCI.

El vehículo terminó colisionando frontalmente contra un árbol. El conductor fue identificado como José Amaya de Dios, de 81 años, quién fue trasladado a la comisaría del sector, pero se supo que en la dependencia policial sufrió descompensaciones, por lo que fue trasladado a un clínica local para recibir atención médica.

MADRE PIDE JUSTICIA

En diálogo con el noticiero 24 Horas, la madre del joven clamó por justicia. Señaló que su hijo se encuentra con pronóstico reservado. La mujer pidió a la Fiscalía que el caso sea seguido de cerca y que el responsable asuma su responsabilidad. “Mi hijo estaba sano”, expresó, en un llamado que hoy conmueve y exige respuestas.