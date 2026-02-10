San Luis: banda de robacasas robó equipos audiovisuales valorizados en S/30 mil

Un grupo de delincuentes ingresó a un predio en el distrito de San Miguel para robar equipos audiovisuales estimados en 30 mil soles. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que se observa a los malhechores descendiendo por las escaleras para luego huir en un vehículo.

La víctima contó que los equipos robados formaban parte de su trabajo diario y se encontraban en su vivienda. Señaló que llegó al lugar tras recibir una llamada de su pareja, quien pensó que él se había llevado los objetos para realizarles mantenimiento; sin embargo, no fue así.

LLAMADA A LA POLICÍA

En entrevista con 24 Horas y visiblemente afectado, Helbert contó que no solo perdió su sustento económico, sino también materiales pendientes de entrega para eventos como bodas, bautizos y fiestas familiares.

Tras el hecho, indicó que llamó a la Policía; no obstante, le informaron que debía acudir a la comisaría para presentar la denuncia. Asimismo, mencionó que no solo fueron robados un CPU, memorias y cámaras, sino también otros objetos que se encontraban en la habitación, como ropa interior, desodorantes y medias.

La víctima reclamó que, cuando se comunicó con la Policía, le indicaron que no se trataba de una emergencia y que debían acudir al lugar para revisar la vivienda y esperar la llegada de los peritos. Además, afirmó que la comisaría de San Luis no actuó con celeridad y no quiso recibir de inmediato los videos de seguridad ni el nombre de uno de los sospechosos, a quien Helbert aseguró haber identificado.