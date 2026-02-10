¡Trámites sin colas! Renueva tu DNI en menos de cinco minutos y desde casa

Miles de ciudadanos llegan todos los días a la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para renovar su DNI; sin embargo, no reciben el apoyo del personal de la entidad para realizar sus trámites.

GESTIONES RÁPIDAS

Con el propósito de reducir las colas en las diversas entidades de Lima, desde Reniec habilitaron agentes donde las personas podrán realizar sus gestiones en menos de cinco minutos. En los establecimientos, recibirán la orientación necesaria.

En caso de que no desees salir de tu casa, puedes realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Lo único que deberás tener es el aplicativo del Reniec. Seguidamente, en la página deberás continuar con los pasos que te aparecen en la web.

Cabe mencionar que estas gestiones las puedes hacer en diversos lugares de Lima, como el Jockey Plaza o Miraflores. Además, desde Reniec informaron que, ante los constantes problemas de espera, ampliaron el horario de atención.