Los Olivos: detienen a suboficial de la PNP acusado de disparar contra vecino

Se confirmó la captura de Segundo Benito Córdova López, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien fue registrado por cámaras de seguridad disparando contra un vecino en el distrito de Los Olivos, tras un intento de mediación en una violenta discusión de pareja.

El general en retiro Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, confirmó la identificación y detención del efectivo policial. Precisó que, al tratarse de un hecho ocurrido fuera del servicio, el suboficial no cuenta con respaldo del Ministerio del Interior ni del comando administrativo de la institución.

SANCIÓN

Asimismo, indicó que la sanción que correspondería en este caso es la separación definitiva de la Policía Nacional. De acuerdo con la información preliminar, el suboficial habría declarado que al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad y que no recordaría lo ocurrido.

El incidente se registró cerca de las once de la noche del último domingo en la urbanización Villa del Norte, cuando la víctima salió de su vivienda para intentar calmar la situación generada por una discusión de pareja.

Tras efectuar el disparo, el atacante huyó del lugar a bordo de una motocicleta, dejando a la víctima tendida en la vía pública.