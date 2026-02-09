Empresarios peruanos exigen pago por construcción de colegios bicentenarios

A pocas semanas del inicio del año escolar, el colegio bicentenario Daniel Alcides Carrión permanece cercado por rejas metálicas y lonas de seguridad, evidenciando que la obra aún no está terminada. Padres de familia alertan que el avance apenas llegaría al 50 % y que no existe una fecha definida de entrega, lo que genera incertidumbre sobre la matrícula y el inicio de clases de los estudiantes.

La preocupación de los padres se suma a la protesta de empresarios peruanos del rubro de la construcción, quienes realizaron un plantón frente a la Embajada de China para exigir atención a sus reclamos. Ellos señalan que el Ministerio de Educación adjudicó la construcción de colegios bicentenarios a empresas chinas, las cuales subcontrataron a compañías peruanas como proveedoras de materiales y servicios, pero no habrían cumplido con los pagos acordados.

Entre los afectados figuran pequeños y medianos empresarios que aseguran tener deudas impagas que van desde los 52 mil hasta los 271 mil soles. El abogado Francisco Coronel, representante legal de las empresas peruanas, sostuvo que los incumplimientos se arrastran desde hace más de un año y que las deudas superarían los 30 millones de soles en subcontratos, cifra que podría elevarse a más de 100 millones al incluir a toda la cadena de proveedores.

RETRASO EN OBRAS

Según Coronel, de las 75 escuelas bicentenario previstas a nivel nacional, más de 25 fueron asignadas a empresas chinas, pero solo entre seis y siete estarían concluidas. El retraso, advirtió, no solo perjudica a las empresas afectadas, sino que también compromete el inicio oportuno del año escolar. Panamericana Televisión intentó obtener la versión de las empresas denunciadas; sin embargo, hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta.