SJL: sicarios asesinan a balazos a mototaxista en plena vía pública

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado a balazos en la zona de Huáscar, a la altura del paradero 8, en lo que sería un presunto crimen por encargo. El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector.

La víctima fue identificada como Carlos Munguía Blanco, de 31 años. Las imágenes muestran el momento en que el mototaxista se estaciona con su vehículo y, segundos después, un sujeto se le acerca directamente y le dispara en reiteradas ocasiones, para luego huir del lugar sin llevarse pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Según relató la pareja del fallecido, minutos antes del crimen Carlos la había dejado en su vivienda para continuar con su jornada laboral. Asimismo, indicó que el último pasajero habría mostrado una actitud sospechosa, por lo que no se descarta que haya sido “sembrado” para facilitar el ataque del sicario.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades informaron que las grabaciones de las cámaras de seguridad serán determinantes para identificar a los responsables y esclarecer este nuevo homicidio que incrementa la preocupación por la inseguridad en el distrito.