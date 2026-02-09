Así son las celdas de los expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo

Imágenes difundidas recientemente corresponden a una requisa realizada en el penal de Barbadillo, donde cumplen condena varios expresidentes del Perú. El material fue publicado por el diario El Comercio y muestra las condiciones de reclusión en las celdas de los internos.

En la celda del expresidente Pedro Castillo, condenado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, se observa un televisor de pantalla plana, una refrigeradora y una cocina equipada con alimentos y utensilios. También se aprecia una guitarra dentro de su estuche, una bicicleta estacionaria y una radio. En las imágenes aparece el exmandatario vistiendo una camiseta de un equipo del fútbol peruano.

Durante la diligencia también se registraron imágenes de la celda del expresidente Martín Vizcarra, condenado por delitos de corrupción y cohecho. En su espacio se hallaron un frigobar, una radio y un ventilador. Tras la requisa, Vizcarra se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que la inspección se realizó de manera minuciosa y que no se encontró ningún objeto irregular.

Por su parte, en la celda del expresidente Ollanta Humala, condenado por lavado de activos, se hallaron un horno microondas y una sandwichera. En tanto, en el espacio ocupado por el expresidente Alejandro Toledo, condenado por lavado de activos y colusión, se observó una decoración navideña y un calefactor.

Sobre el tema, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que los presuntos privilegios en los centros penitenciarios no serían un problema exclusivo de Barbadillo, sino una situación que se ha reportado en diversas cárceles del país.

ESPECIALISTA OPINA

En contraste, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza, calificó la requisa como una “cortina de humo” y sostuvo que la frecuencia inusual de estas intervenciones respondería a una decisión política, cuestionando además la difusión de las imágenes.