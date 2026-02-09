Los Olivos: marino muere tras ser atropellado al intentar impedir el robo de su camioneta

Un miembro de la Marina de Guerra del Perú falleció la noche del sábado luego de ser atropellado por delincuentes que intentaban robarle su camioneta en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba acompañada de su esposa e hija.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el militar se percató de que sujetos desconocidos intentaban sustraer su vehículo. En el intento de evitar el robo, los delincuentes abordaron la camioneta y lo embistieron, provocando que cayera violentamente a la vía.

El atropello se produjo en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y 12 de Octubre. Testigos señalaron que el vehículo salió a gran velocidad y arrolló al propietario frente a su familia. Varias personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo tras el incidente.

De acuerdo con vecinos de la zona, la ambulancia habría demorado en llegar al lugar, por lo que el herido fue trasladado por efectivos policiales. Sin embargo, el miembro de la Marina falleció cuando era conducido a un centro hospitalario.

RECONOCIMIENTOS

La víctima pertenecía a las filas de la Marina de Guerra del Perú, institución en la que había recibido reconocimientos por diversas intervenciones. Entre ellas, destacó una acción realizada en el distrito de Carabayllo en 2024, cuando frustró un asalto durante una rápida intervención.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del hecho.