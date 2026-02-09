Callao: capturan a presunto implicado en ataque con explosivo contra empresa constructora

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao registraron, el pasado 21 de enero, un ataque con explosivo contra una empresa constructora ubicada en la avenida Guardia Chalaca. La alerta fue emitida tras una llamada anónima y avisos de vecinos que reportaron una conducta sospechosa en la zona.

Según informó César Castillo, vocero de la Municipalidad Provincial del Callao, el sistema de videovigilancia permitió identificar a una persona que dejó un artefacto explosivo en el lugar. A partir de estas imágenes, el equipo de análisis municipal logró reconstruir la ruta de desplazamiento y fuga del presunto autor del atentado.

Las grabaciones también captaron la huida del sujeto tras la detonación. Este material fue clave para que, luego de varios días de seguimiento, la Policía Nacional lograra ubicar el mismo vehículo involucrado en un predio de la calle Arica, en el Callao. De acuerdo con las autoridades, el presunto implicado no habría salido del distrito durante ese periodo.

Castillo precisó que, con la información recopilada, se desarrolló un trabajo coordinado entre la municipalidad y la Policía, que culminó el 6 de febrero con la captura del sujeto, tras ser visto saliendo del inmueble previamente identificado.

El vocero municipal señaló que esta no es la única intervención exitosa en el distrito, ya que, hasta la fecha, se han logrado resolver más de 41 casos delictivos, entre ellos 12 vinculados a presuntos hechos de sicariato.

CIFRAS

Asimismo, indicó que más de 30 cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Néstor Gambetta vienen siendo utilizadas como parte de las estrategias de prevención de delitos, especialmente de casos relacionados con extorsión, en coordinación con la Policía de la región Callao.