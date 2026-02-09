SMP: detienen a sujetos acusados de asalto y agresión a mujer

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos presuntos delincuentes acusados de cometer robos en el distrito de San Martín de Porres. La intervención se realizó tras un operativo de seguimiento que permitió reducir a los sospechosos y ponerlos a disposición de las autoridades.

ACTOS DELICTIVOS

Uno de los hechos atribuidos a los intervenidos ocurrió en la intersección de la avenida Manuel Pineda con la avenida 10 de Junio, donde una mujer fue víctima de robo mientras se desplazaba en una unidad de transporte público. Según la denuncia, la víctima recibió un golpe en el rostro durante el asalto, lo que permitió a los sujetos sustraerle su teléfono celular.

Familiares de la afectada confirmaron la agresión y señalaron que el ataque se produjo cuando la mujer se resistió al robo. El caso generó preocupación entre los vecinos de la zona por la violencia empleada durante el ilícito.

De acuerdo con el coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, la captura de los presuntos integrantes de la banda criminal fue posible gracias al uso de tecnología aérea, específicamente un dron, que permitió ubicar y realizar el seguimiento de los sospechosos. Ambos intervenidos presentan antecedentes policiales por diversos delitos.

Los detenidos fueron identificados como Byron Alegría, de 20 años, conocido con el alias “Cuquín”, quien registra antecedentes por robo, y Brian de la Cruz Silva, de 30 años, alias “Tapir”, con antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas.

La Policía informó que los sujetos se desplazaban en una mototaxi, vehículo que presuntamente utilizaban para huir tras cometer los robos. En el interior de la unidad se hallaron carcasas de teléfonos celulares, un arma de fuego artesanal, cuatro cartuchos y un arma blanca.