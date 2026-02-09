Primera captura de la Policía Vial Antiextorsión: cae banda “Los Chukis del Lampa”

El general PNP, jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza, puso en evidencia la efectividad del uso de la tecnología como ayuda complementaria a los equipos de investigación para poder dar con el burladero y detener a una banda criminal llamada “Los chukis del Lampa”, que se dedicaba a la extorsión. “Es la tecnología que nos ayuda a tener la mejor respuesta, pero de igual manera las unidades de investigación criminal han recibido la orden expresa de priorizar las intervenciones policiales para casos de extorsiones”, manifestó.

En esta intervención se registró cinco detenidos, donde dos son menores de edad, los cuales se desplazaban en un auto por la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Asimismo, fueron intervenidos, encontrando diversos artículos, entre los cuales se registraron celulares y un arma de fuego.

DELINCUENTES DETENIDOS

Gracias a la exitosa intervención, se logró detener e identificar a Jorge Luis Cordoba Cruz, alias “DJ”, Javier Álvarez Ruidiaz, alias “Chato”, Jerico Torres Uchofen, alias “Fierrito”, y dos adolescentes con los alias “Gato” y alias “Chalex”, integrantes de esta banda criminal, los cuales se encontraban estacionados de manera sospechosa y portando una pistola Taurus de guerra.

Por otro lado, esta captura ayudará a poder esclarecer muchos de los hechos criminales ocurridos en la zona, ya que se presume que también estarían involucrados. De esa forma, gracias a esta nueva implementación, se busca tener mayores detenciones y, de alguna manera, poder detener esta situación que pone en peligro a los usuarios. “Yo estoy convencido y soy optimista, estamos controlando y dentro de poco ya mostraremos significativamente los cambios”, declaró el general.