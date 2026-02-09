El Agustino: Ordenan detención contra policía que disparó a un hombre

El director de la defensoría, el general Máximo Ramírez, lamenta el accionar de Segundo Benites Cordova, Suboficial de segunda de la policía nacional, por haber usado de manera injustificada de su arma de fuego, causando un delito que afecta al orden público actuando con negligencia al disparar contra Jorge Luis Campos Rojas y además de abandonar su servicio “Así como se defiende a buenos policías que cumplen con su deber, también se sanciona a malos policía, como este es el caso”, manifestó Ramírez.

Cabe resaltar que el policía en mención se encontraba de franco, y su retorno a sus labores en la comisaría San Cayetano del Agustino nunca se dio. El general indicó que el suboficial debe estar detenido, ya que su accionar no tiene justificación. “No se justifica de ninguna manera el hecho de sacar el arma y disparar a una persona prácticamente a mansalva”, declaró.

ACCIONES A LLEVAR

Asimismo, el general indicó que si la detención se da dentro de las 24 horas, el suboficial pasaría a un penal y su caso se pondría a disposición de la fiscalía; en caso contrario, si este sigue evadiendo la justicia y decide pasar la flagrancia, se tomaría la medida de pedir prisión preliminar, la cual el fiscal aceptaría.

Ante este accionar, la víctima se encuentra en estado crítico, contando con lesiones graves y siendo operado y esperando su próxima recuperación. “La víctima se encuentra en estado crítico y eso es impermisible en la Policía Nacional del Perú”, aseguró el general.

ANTECEDENTES SIMILARES

Ante este lamentable hecho, los vecinos de la zona denunciaron que no sería la primera vez que el suboficial haría este tipo de escándalos; ante ello, se encuentra en investigación si habría algún tipo de denuncia que argumente estas versiones.

Cabe resaltar que en las investigaciones se analizará el registro que se tenga de su comportamiento y de su vida para que ayude a entender dichas reacciones violentas, las cuales lo llevaron a desencadenar fatal desenlace. Pero ante ello el general Ramírez ratificó que ningún argumento le servirá como defensa. “Este policía no tiene ningún tipo de defensa. Ha cometido faltas muy graves y su lugar es el pase a retiro y el tema penal; debería estar detenido”.