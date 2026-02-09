Miraflores: se reportan largas colas por trámites en sede de Reniec

A horas de la tarde, se registraron grandes colas de 4 cuadras en la sede de Reniec en el distrito de Miraflores. Algunas personas contaron mediante un enlace en vivo con 24 Horas edición medio día, que llegaron a las 8:00 am y esperaron hasta las 8:45 am que comienza la atención para posteriormente retirarse a la 1:00 pm con el trámite hecho.

“Estoy esperando como 2 horas, no avanza, mire la cola”, expresó uno de los señores que se encontraba en el lugar y que llegó desde Villa María del Triunfo a dicha sede por la cercanía de su trabajo. Contó a las cámaras de Panamericana que su interés era el proceso del duplicado de su documento de identidad (DNI).

LARGA ESPERA

Otra de las ciudadanas y de la tercera edad, mostró su indignación ante la demora en la cola y se quejó que otras personas fueron atendidas más rápido. “Esta es la cola preferencial y estoy 3 horas aquí (…) me duele la columna”, reclamó.

Hasta el momento, se desconoce la causa del retraso e ineficiencia en la tramitación de los expedientes de los usuarios que tienen que perder medio día laboral en estas largas colas bajo el sol. Se espera un pronunciamiento por parte de la entidad pública.